Ik vind het zeer attent dat je de Minister wat heb gegeven en ben zeer erkentelijk dat de steiger terug is van weggeweest, en zeker de Hond vriendelijke roosters.

Doch een kleine kanttekening, het is te gek voor woorden dat het 3 jaar heeft geduurd, en sorry heb ik niet veel aan, als ik niet met de Hond uit kan of zelf een stukje wil lopen.

De dienstdoende ambtenaren op de sluis, proberen altijd te roeien met de riemen die er zijn, en zeker: er zijn te weinig ligplaatsen, en als het rijk er bij wil maken gaan complete steden tegenwerken, terwijl plaatsen als Haaften en IJzerdoorn vaak gezellig langs de Haven lopen op Zondagmiddag, in Gorichem denken ze er anders over, daar zijn Mensen die denken ikke ikke ikke en de rest kan stikke.