Overnachtingshaven Spijk lijkt gelopen race: geen stikstofprobleem

Twitter

DEN HAAG 19 november 2019, 23:33

Het Gelders inpassingsplan ‘Overnachtingshaven Lobith’ gaat zonder twijfel vastlopen, omdat het is gebaseerd op de stikstofregeling die eerder door de Raad van State is gekraakt. Maar de kans is groot dat diezelfde Raad dit gebrek door de vingers gaat zien. Dat bleek dinsdag tijdens een zitting bij de Raad in Den Haag.