Creatief experiment levert ligplaats-applicatie op 

Email MAASBRACHT 06 november 2019, 12:06

Zet wat mensen van verschillende disciplines bij elkaar in ‘een hok’ en binnen de kortste keren hebben je een werkende applicatie waarop schippers kunnen zien waar ligplaatsen in een haven beschikbaar zijn. De zogenoemde ‘design-sprint’ die onlangs in Maasbracht werd gehouden, was volgens de deelnemers dan ook een groot succes.

1 / 1 De haven van Maasbracht. Toen de app eenmaal klaar was, kregen de gebruikers op hun smartphones een kaart van de haven te zien met daarop precies de vrije ligplaatsen, inclusief bijbehorende afmetingen. (Foto Erik van Huizen) De haven van Maasbracht. Toen de app eenmaal klaar was, kregen de gebruikers op hun smartphones een kaart van de haven te zien met daarop precies de vrije ligplaatsen, inclusief bijbehorende afmetingen. (Foto Erik van Huizen)

Knappe koppen KPN, Panteia en Trappswise samen in ‘design sprint’

‘Voor goede app moet iedereen data delen’

Door Erik van Huizen

Binnenvaartondernemers klagen voortdurend over gebrek aan ligplaatsen. Het is vaak moeilijk op tijd een ligplaats te vinden als blijkt dat de haven waarop je afkoerst vol is. Software gaat dit natuurlijk niet oplossen, maar kan er wel voor zorgen dat de schipper beter zicht heeft op waar ligplaatsen beschikbaar zijn. Zo kan hij bepalen of hij nog even kan doorvaren of nu echt ligplaats moet kiezen om niet de vaartijd te overschrijden en tegen een torenhoge boete aan te lopen.

Beste oplossing

Tijdens de design-sprint moest onder meer duidelijk worden of alle data van de binnenvaart op de goederencorridor met elkaar kunnen ‘praten’ en of het platform dit aankan. De big data die hiervoor nodig zijn zou een bijdrage kunnen leveren aan grote thema’s in de binnenvaart, zoals het beter benutten van de vaarwegen, bundeling van lading waardoor leegvaart kan worden voorkomen, duurzaamheid, modal shift en just in time varen.

In de vijf dagen die de creatievelingen van KPN, Panteia en Trappswise bij elkaar zaten, moest worden aangetoond dat de samenwerking van digitale initiatieven werkt en van toegevoegde waarde kan zijn. In de design-sprint hielden ze zich vooral bezig met de ontwikkeling van een systeem waarbij schippers optimaal een ligplaats kunnen zoeken. Maar niet alleen het resultaat telde, ook de samenwerking die ervoor nodig is zou kunnen aantonen dat zo’n andere manier van werken sneller resultaat oplevert.

Ligplaatsproblematiek

Hoewel er een digitale oplossing moest worden bedacht, mochten de deelnemers de eerste dagen hun laptop niet gebruiken, zelfs de programmeurs niet. Dit alles om uiteindelijk tot creativiteit en goede ideeën te komen. Ook werd kennis van buiten gehaald. Zo was er onder meer contact met Havenbedrijf Rotterdam, waarin te horen was hoe Rotterdam met de ligplaatsproblematiek omgaat, kwam 4Shipping langs om te vertellen wat zij doen en ook een aantal binnenvaartondernemers werd gevraagd waaraan behoefte is.

Deze laatste groep bleek sommige ideeën flauwekul te vinden, maar men kwam ook met nuttige suggesties. Op die manier werd heel veel informatie verzameld. Daarna werd er getekend en geschreven en alles werd op velletjes papier op de muur geplakt. Een dag later werd bekeken wat iedereen had verzonnen en werd de beste oplossing gekozen. Op donderdagmiddag begon het programmeren. En het kon laat worden. Sommige programmeurs gingen tot diep in de nacht door om hun werk af te krijgen.

Werkende applicatie

Het idee was om een soort van ‘flow management hub’ te bouwen, waar verschillende databronnen op kunnen inhaken en waar zogenoemde microservices uit kunnen putten. In de design-sprint gingen de vergaarde data van Trappswise naar het deel van Panteia in de flow management hub op het platform, waar de gegevens met een algoritme werden verrijkt. Daarna zijn de data gereed voor gebruik.

Op deze manier kan één databron door meerdere microservices worden gebruikt, hoeven de eigenaren van de data hun bron maar één keer te ontsluiten en kan iedereen microservices bouwen en aanbieden aan applicatiebouwers. Die kunnen de verschillende services dan weer in één app bijeen brengen, zodat de binnenvaartondernemer niet voor van alles steeds een andere app hoeft te gebruiken.

Zo zou bijvoorbeeld ook het aanbieden van lading in de app kunnen worden opgenomen, of locaties waar alternatieve brandstoffen verkrijgbaar zijn. En dit alles kan mogelijk ook worden geïntegreerd in het digitale kaartsysteem, dat praktisch elke binnenvaartondernemer aan boord heeft.

Bijna realtime

Uiteindelijk konden de deelnemers het eindresultaat presenteren in het centrale bediengebouw van Rijkswaterstaat in Maasbracht. Het was nog wel even ploeteren, drie kwartier voor de presentatie werd er nog geknutseld aan het eindresultaat. Maar uiteindelijk was er een werkende applicatie die ook goed op de smartphone is te raadplegen. De schipper kan dan bijna realtime zien waar in de haven, in dit geval Maasbracht, nog ruimte is.

Daarvoor krijgt hij een gedetailleerde kaart van de haven in beeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de grootte van het schip. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, worden in de havens extra AIS-masten geplaatst. Ook kan de binnenvaartondernemer zien welke voorzieningen in de haven zijn, zoals walstroom of een autoafzetplaats.

Wel moet nog worden onderzocht of het ontwikkelde systeem stabiel is en onder alle omstandigheden goed blijft functioneren, bijvoorbeeld als er heel veel data worden aangeboden, zodat realtime inzicht kan worden gegeven in ligplaatsen. Nu was er nog een vertraging van een uur.

Hoe nu verder?

De vraag is hoe het nu verder moet met het platform. Jan-Karel Konings van de provincie Limburg en tevens coördinator Doorstroming binnenvaart van het programma Topcorridors, moest toegeven dat over het vervolg van de intensieve week nog niet echt goed was nagedacht.

‘Als dit allemaal goed werkt en de partijen zijn er allemaal enthousiast over, dan moeten we maar eens gaan evalueren wat we verder met het platform kunnen. We hebben nu een goede basis, maar er is meer nodig om het delen van data op alle corridors voor elkaar te krijgen. Daarvoor moeten we alle data bij elkaar brengen en moet eruit worden gehaald wat nodig is.

‘Wat verder nog een grote uitdaging is, dat voor het goed functioneren van het platform iedereen moet meedoen. Anders hebben we alsnog een probleem. Maar we hebben deze week een goede stap gezet en zijn weer iets dichterbij het uiteindelijke doel gekomen.’