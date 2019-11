Gemeenteraad Mainz tegen nieuwe ligplaatsen in de stad Facebook

Een grote meerderheid in de gemeenteraad van Mainz heeft zich 14 oktober officieel tegen de geplande ligplaatsen voor binnenvaartschepen in de Zollhafen van de stad uitgesproken.

De gemeenteraad is überhaupt tegen ligplaatsen in de buurt van de stad en vraagt het ministerie van Verkeer alternatieve ligplaatsen voor de binnenvaart in de omgeving van Mainz te zoeken.

De stad gaat er officieel niet over, maar denkt wel op deze manier een duidelijk signaal af te geven richting het ministerie en diens uitvoerder, het Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen. De Europäische Vereinigung der Binnenschifffer (EvdB) is teleurgesteld, temeer omdat ze graag hadden gezien dat de huidige ligplaatsen in gebruik zouden blijven zolang er geen alternatieven zijn. De meerpalen werden hier echter begin oktober weggehaald. De binnenvaart heeft nu tussen Bingen en Mannheim geen mogelijkheid meer om van boord te gaan.

Volgens EVdB-voorzitter Iris Klinkenberg heeft de gemeenteraad van Mainz een brief gestuurd naar het ministerie en is daar nog geen antwoord op gekomen. ‘Maar het ministerie gaat sowieso niets doen in Mainz zolang de 400 claims die bewoners hebben ingediend tegen de nieuwe ligplaatsen nog niet zijn behandeld’, zegt Klinkenberg.

16 plaatsen

De CDU in Mainz nam het initiatief voor de motie en SPD, FDP, ODP en Freie Wähler steunden die. De partijen Grüne, AfD en Piraten/Volt stemden tegen en Die Linke onthield zich van stemming. De motie richtte zich tegen de plannen van het WSA Bingen om voor de Südmole in het nieuwe woongebied Mainzer Zollhafen afmeergelegenheid te creëren voor maximaal 16 binnenvaartschepen en een autoafzetplaats in te richten voor de oever van de Mainzer Neustadt. De bewoners zijn daar faliekant tegen, omdat ze vinden dat de schepen teveel lawaai maken en het milieu vervuilen.

De partijen benadrukken in de motie overigens wel dat Mainz zijn bestaan dankt aan de Rijn en zeggen tevens de binnenvaart heel belangrijk te vinden. Ze vragen nu het ministerie om een oplossing. De WSA keek eerder dit jaar al naar mogelijke nieuwe ligplaatsen bij Mainz-Mombach, maar verwierp dat alternatief snel daarop weer, omdat daar veel zou moeten worden gebaggerd. De Mainzer politiek hoopt nu dat het ministerie de wens van de stad ter harte neemt en opnieuw met alle betrokkenen op zoek gaat naar alternatieve ligplaatsen.

In januari 2020 is er een rechtszaak van EVdB-lid Otto Klinkenberg (ms Vantage) bij het Landgericht in Mainz. Hij gaat de rechter vragen of het normaal is dat tussen Koblenz en Mannheim geen enkele plek over is om van boord te kunnen. (MdV)