Column BLN-Schuttevaer: ‘Minder storingen bij kunstwerken Noord-Brabant’

26 november 2020, 10:00

We maakten de afgelopen tijd wat mee met de kunstwerken op de vaarwegen in Noord-Brabant. Te vaak voorkomende storingen in de bediening op afstand, een brug die total loss wordt gereden, een sluis die onverwacht wordt gestremd vanwege kapotte lagers…