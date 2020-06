Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: HNN ofwel Het Nieuw Normaal Facebook

Twitter

Email Linne 14 juni 2020, 12:04

Op Tweede Pinksterdag probeerde we de stramme spieren weer eens wat op te peppen en een rondje door ons mooie Limburgse (water)land te fietsen. Dat vinden niet alleen wij Limburgers mooi maar ook onze oost- en westburen. Als lokale bevolking vinden wij het normaal dat we dit natuurschoon met onze buren delen. Tijdens het fietstochtje belanden we na 30 kilometer op een terrasje in Asenray. Een kerkdorp van Roermond, vlak tegen onze oostgrens. Geen spectaculair gebeuren maar gewoon gezellig en ontspannen een drankje en wat eten.