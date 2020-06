Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Hoe staat het met de nieuwe sluis in Terneuzen? Facebook

Het werken vanuit huis is anders , maar het werk gaat op allerlei gebied gewoon door. Hierbij wat nieuws over de voortgang van de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Dat er in Terneuzen een nieuwe sluis wordt gebouwd zal u niet zijn ontgaan. Maar hoe staat het nu met de planning en hoe zit het met corona.