Overal waar u vaart: Mensen, mensen wat een tijden!

Zwijndrecht 16 april 2020, 13:49

Mijn beurt om de column in het weekblad te schrijven. Wij werken inmiddels thuis. Gelukkig kan dat in ons vak. Daar waar ik in het begin nog wel enigszins twijfelde of ik dat wel weken zou kunnen volhouden, heb ik nu nauwelijks tijd om een boterham in mijn mond te schuiven.