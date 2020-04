Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Wat het nieuws beheerst Facebook

Het dagelijkse nieuws wordt nog door maar een ding beheerst. Het lijkt wel of de hele wereld even stilstaat om een kleine, onzichtbare vijand te verslaan. Lege winkelstraten, verlaten stranden, ondanks het mooie weer. En dit gaat nog wel even duren. Maar in dit alles gebeuren ook mooie dingen.