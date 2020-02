Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Storm in Brabant Facebook

Twitter

Email Dordrecht 29 februari 2020, 11:46

Twee stormdepressies zijn afgelopen weken over Nederland getrokken. De ene noemde men Ciara en de volgende Dennis. Bij het schrijven van deze column is er nog steeds veel wind, al kun je niet meer van storm spreken. Het is bekend dat, als er in deze periode geen vorst, sneeuw en ijs is, er storm en regen op het (weer)menu staan. Beide omstandigheden hebben hun invloed op de binnenvaart en kunnen behoorlijk hinder opleveren.