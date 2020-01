Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Goed nieuws uit het zuidoosten Facebook

Linne 23 januari 2020, 10:19

Het begint er nu toch echt op te lijken dat alle aandacht voor onderhoud op de Maascorridor zijn vruchten begint af te werpen. Verwacht het eerste halfjaar nog geen wonderen, maar de vooruitzichten zijn goed. Op het laatste bilaterale overleg met Rijkswaterstaat is beloofd dat in 2020 de westsluis in Belfeld gerenoveerd weer in bedrijf komt.