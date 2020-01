Schuttevaer Premium Schuttevaer Rijnstreek: Gouwe behoeft aquaduct Facebook

Alphen aan de Rijn 13 januari 2020, 10:15

De tijd van praten is voorbij, de oude hefbruggen over de Gouwe in Zuid-Holland passen al lang niet meer in het moderne verkeer. Er moet een aquaduct komen. En snel ook. Dat betoogde voorzitter Henk van Laar zaterdag 11 januari op de jaarvergadering van de BLN-Schuttevaerafdeling Rijnstreek in Alphen aan den Rijn.