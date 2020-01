Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Beter bediend Facebook

DORDRECHT 10 januari 2020, 15:27

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft eenmalig vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project ‘Beter bediend’. Hiermee wordt beoogd de bedientijden van bruggen en sluizen beter op elkaar af te stemmen en in veel gevallen ruimere bedientijden in te voeren. Dit is een traject dat al enige tijd loopt en waarvoor wij als Koninklijke BLN-Schuttevaer vanuit de verschillende regio’s knelpunten en wensen hebben aangedragen.