Scheidend KSV-voorzitter Werkendam roept op tot meer professionalisering

Twee mannen, samen lachend om een scheepsbel. Dit beeld tijdens de 114de jaarvergadering van BLN-Schuttevaer afdeling Werkendam betekende voor beiden een mijlpaal. Leen Verheij (86 jaar) kreeg de bel als aandenken voor 70 jaar lidmaatschap. En Chris Kornet (46 jaar) nam na negen jaar als voorzitter afscheid van het bestuurswerk.

‘Niet meer de nautisch-technische vereniging waar Schuttevaer ooit voor is opgericht’

Maar het beeld zegt meer, Verheij als de schipper die hechtte aan de tradities van Schuttevaer en het luiden van de scheepsbel bij de jaarvergadering maar niet kon missen. Terwijl Kornet zijn blik op de toekomst richt. Als iemand voor wie de verdere professionalisering van BLN-Schuttevaer en de binnenvaart niet snel genoeg kan gaan. En die de kantorenfusie met het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) van harte toejuicht.

Tijdens het interview weegt hij zijn woorden zorgvuldig. ‘Wij zijn al lang niet meer die nautisch-technische vereniging waar Schuttevaer ooit voor is opgericht. Al die communicatie gaat nu via andere kanalen of rechtstreeks naar kantoor. Als bestuur hebben we het afgelopen jaar misschien twee nautisch-technische vragen gehad. Dus wat betekent dan de afdelingsstructuur met 13 afdelingen nog? Naast al die andere werkgroepen van BLN-Schuttevaer? Allemaal met hun eigen vrijwillige bestuurders, allemaal met hun eigen notulen. Het leidt tot versnippering, terwijl het juist professioneler moet. BLN-Schuttevaer doet uitstekend werk, maar het moet nog beter. We moeten groter en professioneler, maar door gebrek aan geld lukt dat niet. We hebben 2400 leden en die betalen echt te weinig voor een goede branche-organisatie. Bovendien zijn we bang voor veranderingen, omdat iedereen vreest dat het leidt tot ledenverlies.’

Betrokkenheid

Chris Kornet vertelt zijn bespiegelingen over BLN-Schuttevaer een dag na de afscheidsvergadering op zijn kantoor met uitzicht op de Werkendamse havens. Daar ligt de moderne Werkendamse vloot in de thuishaven tijdens de kerstdagen. Ooit was Kornet zelf schipper. ‘Het is een prachtig beroep, maar ik ga echt nooit meer varen. Ook al hebben we nu prachtige schepen met veel comfort, het past niet meer bij mijn gezinsleven. Van de gezinsvaart is al veel verdwenen. Kijk maar naar het schippersinternaat, waar steeds minder kinderen wonen. Maar ik heb enorm veel waardering voor de schippers in Werkendam, de moderne binnenvaartvloot is uniek.

‘Die beelden van de haven tijdens de jaarwisseling gaan de hele wereld over. Dat is echt een voorbeeld voor veel landen. Hier had je eerst de schippers en daar omheen is een hele schil van bedrijven gegroeid. We hebben hier in Werkendam ook een prachtige Schuttevaer-afdeling. We hadden 11 aanmeldingen van nieuwe leden. Zo’n grote betrokkenheid is er lang niet geweest. Iedereen heeft vertrouwen in BLN-Schuttevaer, ondanks alle kritiek die is geweest. Schippers hebben steeds meer het besef dat een sterke lobby nodig is.’

Vergroening

Zo etaleert Kornet zich vooral als de man van de kansen. Een houding die hij nog te vaak mist bij bestuurders en schippers. Als voorbeeld wijst hij naar de vergroening. ‘Ik ben echt geen milieuactivist, maar die vergroening is een feit. Als we niets doen stikken we straks allemaal, dus kun je beter aanhaken dan afhaken. Alles gaat in stapjes, iedereen kan echt niet morgen al een groen schip hebben. De tijd is niet goed, de markt is zwak, het lijkt erop dat het kolentransport gaat stoppen. Maar als we meer biomassa gaan vervoeren, hebben we juist weer grotere schepen nodig. We weten het gewoon niet. Maar de vergroening gaat door, dus als schipper moet je goed opletten. Ook jonge schippers moeten goed nadenken. De markt verandert, dus onderzoek waar je kansen liggen. Met een goed groen plan kun je bij de overheid en de banken aankloppen. Vergroening kan wel degelijk iets opleveren.’

Ledenwerving

De 114de jaarvergadering had maandag 30 december plaats in Fort Altena en was als altijd drukbezocht. In zijn jaarrede hield voorzitter Kornet een warm pleidooi voor meer geld voor de binnenvaart. ‘Waarom hebben we geen Deltaplan voor vaarwegonderhoud? We moeten meer steun krijgen, het moet grootser met meer geld en meer leden. Als ieder lid hier in de zaal een nieuw lid aanbrengt, dan kunnen we groeien als BLN-Schuttevaer.’ Kornet sprak over ledenwerving in het gangboord.

Al snel na de jaarrede stond zijn afscheid op de agenda. Hij werd toegesproken door vice-voorzitter Peter Versluis van de Vitesse. ‘Jij had je eigen ideeën en was kritisch. Je zei altijd, als het tij keert moet je de bakens verzetten.’ Versluis loofde de inzet van Kornet. ‘Als je vanaf Schiphol naar huis reed, zat je een uur later alweer met ons achter de vergadertafel.’

Vanuit de zaal werd Kornet toegesproken door Nico Stam, voorzitter van de Schuttevaer-afdeling Ouderkerk aan den IJssel, met als laatste wens Gods zegen voor zijn verdere werk. Chris Kornet werd opgevolgd door Arie den Breejen, scheepsbevrachter in Werkendam. Als nieuw bestuurslid werd schipper Marius Kornet van de Vectura gekozen.

Scheepsbel

Vlak voor de pauze volgde de huldiging van jubilaris Leen Verheij. Hij is maar liefst 70 jaar lid en nam 20 jaar geleden afscheid als afdelingsvoorzitter. ‘Het is een rijk moment voor mij om die 70 jaar te halen. Ik ben trots lid te mogen zijn van deze vereniging. Ik heb 25 jaar als bestuurslid mogen werken voor Schuttevaer in moeilijke tijden met afschaffing van de beurs en invoering van de Vaar-en rusttijdenwet.’

Als dank voor zijn lidmaatschap speldde Chris Kornet hem het Schuttevaer-speldje op en overhandigde hem een verrassend cadeau. Een scheepsbel met zijn naam. ‘Zo kun je elke dag een vergadering openen en sluiten.’ Verheij uitte namelijk regelmatig kritiek op jaarvergaderingen, dat de Werkendamse scheepsbel niet meer in ere werd gehouden door voorzitter Kornet.

Derde haven

Na de pauze kwam havenmeester Lou Goedel met cijfers over de Werkendamse havens. Met 118 schepen en 220.000 ton in de haven heeft de voorbije kerst geen record opgeleverd. ‘We hebben 3000 ton minder dan vorig jaar. Maar er lagen nu ook enkele casco’s voor de afbouw. Gelukkig konden we bijna iedereen een plekje geven.’

De havens worden in de loop van 2020 gebaggerd. Ook wordt onderhoud aan de steigers uitgevoerd.

Namens Werkendam Maritime Industries gaf programma-manager Karin Struijk samen met havenwethouder Matthijs van Oosten uitleg over de plannen voor een insteekhaven. Verwacht wordt dat in maart een overeenkomst kan worden getekend met alle bedrijven voor de aanleg. Plannen voor een derde haven laten langer op zich wachten.

De jaarvergadering wordt afgesloten met een peiling onder de leden. Zo blijkt dat 61% tevreden is over het lobbywerk van BLN-Schuttevaer. Het gebruik van de app kan beter. Deze wordt door 45% van de schippers gebruikt. Ook over de communicatie is 85% tevreden. Een verder samengaan van BLN-Schuttevaer met CBRB wordt eveneens door 85% van de schippers als positief gezien. Het voorstel om Rijkswaterstaat te laten betalen voor het advieswerk van BLN-Schuttevaer wordt door 90% van de leden gesteund. Deze laatste vraag kwam van de Werkendamse afdeling zelf, het hoofdbestuur is nog wat huiverig voor dat idee.

Steunpunt

In de rondvraag hield Nico Stam een pleidooi voor behoud van het Steunpunt Binnenvaart. ‘Als iedere schipper 1000 euro bijdraagt, dan kunnen we het behouden.’ De jaarlijkse kosten voor het Steunpunt zijn 115.000 euro. Landelijk voorzitter Erik Schultz liet doorschemeren dat BLN-Schuttevaer zich inzet om binnen haar eigen organisatie iemand te vinden die het werk van Lilian van Hiele van Steunpunt Binnenvaart kan overnemen.