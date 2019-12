Speldje terug voor nieuwe jubilaris Facebook

Twitter

Email CUIJK 31 december 2019, 13:47

Hij had zijn speldje voor zijn 25-jarig lidmaatschap van Koninklijke BLN-Schuttevaer nog op, maar leverde dit in toen voorzitter Henry Mooren van de afdeling Zuid-Oost Nederland hem het speldje op zijn jasje deed voor het 40-jarig lidmaatschap.

‘Geef die maar aan een nieuwe jubilaris’, zei Jan Suijkerbuijk van voorheen het mvs Ondine op de jaarvergadering van zijn afdeling tegen Mooren. Ook Rob van der Donk (dsb Amigo) nam zijn speldje voor 40 jaar lidmaatschap in ontvangst. Nol Verberck van het mvs Elithé kwam met zijn 40 jaar lidmaatschap ook in aanmerking voor een dergelijk speldje, maar hij was niet aanwezig, net als Jacco de Beijer (mvs Gendtia) die 25 jaar lid is. (EvH)