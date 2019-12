Procedure hardheidsclausule kan 2,5 jaar in beslag nemen Facebook

CUIJK 31 december 2019, 15:49

Binnenvaartondernemers die gebruik willen maken van de hardheidsclausule om te ontkomen aan de nieuwe technische eisen moeten tijdig een afspraak maken met een keuringsinstantie. De procedure kan namelijk wel 2,5 jaar duren.

Bestuurslid Robin Vermeeren van de afdeling Zuid-Oost Nederland ging tijdens de jaarvergadering in Cuijk in op wat hij kwalificeerde als een ‘gedrocht van een oplossing’. Hij gaf toe dat de brancheorganisaties destijds door de media werden verrast met de nieuwe technische eisen. Het ging om een aantal A4-tjes met eisen. ‘Daarvan bleef een half A4-tje met onhaalbare regels over zoals de stahoogtes, de geluidseisen en de inbouw van de ankers’, vertelde hij de zaal.

‘Vooral schepen tot 86 meter worden hierdoor het hardst getroffen. En de regels gelden voor alle schepen, bijvoorbeeld als het gaat om het inbouwen van de ankers. Maar de regels bieden ook de mogelijkheid voor een ontheffing. De procedure is echter erg complex en vraagt veel tijd. Voor een Rijncertificaat moet worden gerekend op meer dan een jaar, voor een Unie binnenvaartcertificaat zelfs tot 2,5 jaar. Het is dus zaak om tijdig een afspraak te maken met een keuringsinstantie. Want elk schip is anders en elke inspecteur kan anders oordelen.’

Hoogst haalbare

Sander Janssen van het ms Factotum had uit het geruchtencircuit vernomen dat als je je schip binnen niet al te lange termijn wil laten slopen, het certificaat dan met drie jaar verlengd zou kunnen worden. Maar volgens Vermeeren is dat niet het geval. ‘Het is slechts een gerucht. Met einde certificaat is het echt over en einde verhaal.’

Ondanks de lange procedure riep Marleen Buitendijk van Koninklijke BLN-Schuttevaer de binnenvaartondernemers nogmaals op veel gebruik te gaan maken van de hardheidsclausule. Want de nieuwe regels gaan in ieder geval niet van tafel. ‘Het is voor Nederland het hoogst haalbare. Andere landen denken namelijk anders dan wij denken. Door gebruik te maken van de hardheidsclausule kunnen we hopelijk aantonen dat bepaalde regelingen echt niet haalbaar zijn.’ (EvH)