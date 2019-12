Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Wat doet BLN eigenlijk? Facebook

Email Zwijndrecht 23 december 2019, 09:57

U wilt niet weten hoe vaak wij deze vraag te horen krijgen. Wij, de regiovertegenwoordigers, Marleen Buitendijk en ik, schrijven wekelijks een column over waarmee wij bezig zijn. Vandaag had ik een vrije dag. Afgelopen zaterdag hadden wij jaarvergadering met de Internationale Afdeling dus heb ik, gezien de drukke periode van het jaar, besloten maandag een vrije dag in te lassen. Want ja, je vrije dagen moeten ook worden opgemaakt om te voorkomen dat je straks een half jaar eerder met pensioen vertrekt en de organisatie met een ongewenst gat komt te zitten.