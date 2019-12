Overal waar u vaart: Wet van behoud van ellende

Zeker een compliment aan de Brugbedienaars, niet alleen Gemeente Amsterdam, maar alle die met deze Materie te doen hadden (Alphen, Ringvaart en Schiphol draaibrug)

De Overtoombrug was kapot, op alle manieren is dit tot laat in de Avond gerepareerd, de schepen kregen een keurige ligplaats in de stad, na de reparatie is het Scheepvaartverkeer gedoseerd doorgelaten met verstand van zaken.

Geloof niet dat alle Amsterdammers het erg vonden, men maakte fotos en filmjes .