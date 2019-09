Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Mee- en tegenvallers Facebook

27 september 2019, 15:57

Rijkswaterstaat voert de komende periode in het Wilhelminakanaal werkzaamheden uit aan de brug Oisterwijksebaan in Tilburg. De brug werd in het begin van de 20ste eeuw gebouwd en is in 1951 en 1993 gerenoveerd. Ook is steeds regulier onderhoud verricht en zijn modificaties uitgevoerd om aan te sluiten op modernere technieken. Maar nu is het bewegingsmechanisme toe aan vervanging en zorgen gebreken aan het houten brugdek voor geluidsoverlast.