Overal waar u vaart: Komkommertijd?

Dordrecht 26 augustus 2019, 09:42

De zomerperiode, en dan zeker de vakantieweken daarin, wordt wel aangeduid met de term ‘komkommertijd’. Het woord wordt omschreven als een periode waarin weinig nieuws te melden is, omdat politici en veel anderen op vakantie zijn. De kranten zijn in deze periode dunner en verschillende bladen, waaronder het Weekblad Schuttevaer, verschijnen minder frequent. In tegenstelling tot de algemene nieuwssituatie valt er over nieuws en aandacht voor de binnenvaart in de media niet te klagen.