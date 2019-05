Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Twenthekanalen Facebook

Twitter

Email Zwolle 28 mei 2019, 11:06

Zoals u allemaal wel zult weten liggen de Twenthekanalen in ‘mijn’ gebied, dat van Oost-Nederland. Ik had me niet kunnen voorstellen dat zo’n relatief klein kanaal zoveel werk met zich meebrengt.