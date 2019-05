Overal waar u vaart: Langsdammen in de Waal Facebook

Koninklijke BLN-Schuttevaer is een van de partners in het project ‘WaalSamen’. Samen met andere partijen zoals de TU Delft, Universiteit Twente, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland, Deltares, de Hengelsport Federatie, Universiteit Wageningen, de Radboud Universiteit en RiverCare, werken wij samen om het pilot-project Langsdammen in de Waal te monitoren.

Door Leny R. van Toorenburg-Van IJzerlooij, Beleidsadviseur Nautisch Technisch & Infra Koninklijke BLN Schuttevaer

Waarom liggen die langsdammen er eigenlijk! Die vraag krijgen wij bijna nooit. Nee inderdaad deze vraag niet, maar wel heel vaak opmerkingen als: ‘Dat is zeker weer een actie voor de natuur en het milieu, maar wij vinden ze een obstakel in onze vaarweg en ze maken de rivier smaller.’

Dat is voor ons herkenbaar. In de belevingsmonitor, of zoals het voorheen heette, het gebruikerstevredenheidsonderzoek dat Rijkswaterstaat jaarlijks uitvoert, werd aandacht geschonken aan het fenomeen Langsdammen. Maar eerst waarom de langsdammen er eigenlijk liggen.

Bevaarbaarheid

De langsdammen in de Waal liggen er voor meerdere doelen. Voornaamste doelen zijn verbetering van de bevaarbaarheid en het tot staan brengen van de bodemerosie. Bedoeling is meer grip te krijgen op de waterverdeling in de rivier op een wijze die kan bijdragen aan duurzaam bodembeheer.

Behalve duurzaam bodembeheer, wordt door de betrokken partijen onderzocht welke ‘bijvangst’ er nog meer is. Hoe is het bijvoorbeeld met de visvangst achter de langsdam, heeft het invloed op de soorten in de rivier? Hoe staat het met de ecologie? Heeft de langsdam invloed op de flora en fauna? Het antwoord is ja. Langsdammen hebben zeker een relatie met natuur en milieu, maar dat is niet het hoofddoel. Dat is duurzaam bodembeheer en daar heeft de scheepvaart veel baat bij!

Belevingsmonitor

Koninklijke BLN-Schuttevaer neemt vooral deel in het project om op de binnenvaartbelangen te letten en de drukst bevaren rivier van Europa voor u nauwlettend in de gaten en bevaarbaar te houden.

Vanuit het project Langsdammen worden talloze onderzoeken gedaan naar de effecten van dit project. Zo zal er binnenkort weer worden gestart met het monitoren van het brandstofverbruik aan boord van de binnenvaart bij het varen langs de langsdammen. Bij de start van het project is dit ook gedaan, zodat een goede vergelijking mogelijk is.

In de belevingsmonitor kwam naar voren dat u als gebruiker van de Waal over het algemeen tevreden bent. Eerder commentaar over de zichtbaarheid van de langsdammen is gelukkig serieus genomen en er is verlichting aangebracht. U bent in de belevingsmonitor verdeeld als het gaat over de diepte van de vaargeul.

De langsdammen zorgen voor dynamische omstandigheden en er is nog geen eindsituatie bereikt. De effecten van de langsdammen op de diepte van de vaargeul zijn een belangrijk onderwerp. De langsdammen hebben een opstuwend effect op de rivier tot een traject van zo’n drie keer de lengte van de dam. De effecten in de waterdiepte zijn dus tot 30 kilometer boven de dam merkbaar. Natuurlijk heeft u publicaties over de belevingsmonitor in weekblad Schuttevaer gelezen, maar heeft u het gemist, via deze link treft u het gehele rapport aan.

Stel uw vraag

Even terug naar uw vragen en opmerkingen over de langsdammen. Wat ons toch vooral bezighoudt is, naast het feit dat er 30 meter van de vaargeul is afgenomen, welke vragen bij u leven met betrekking tot de pilot Langsdammen. Wij vinden dat uitermate belangrijk om te weten.

Temeer omdat eigenlijk alle partijen, ook de scheepvaart, best wel positief zijn en er in binnen- en buitenland met veel belangstelling naar dit project wordt gekeken. Het zou dus zomaar kunnen dat we in de toekomst op nog veel meer plaatsen te maken krijgen met langsdammen. In het kader van dit project is daarom het plan opgevat, via ons, de binnenvaartondernemer nadrukkelijk te vragen wat hij/zij zou willen weten van de betrokkenen partijen uit het project. Wij zorgen er dan voor dat uw vraag door een deskundige wordt beantwoord in een kort filmpje. Een leuke manier om antwoorden te krijgen op een vragen die u al lang wilde stellen. De filmpjes zullen onder meer op de BLN-website worden geplaatst.

Wij zullen een link naar de filmpjes steeds via onze nieuwsbrief verspreiden. Heeft u een vraag? Wij zien uw vraag graag tegemoet via de mail.