NOS Jeugdjournaal bij Daan en Alysia aan boord

Dat gebeurt niet vaak, dat het NOS Jeugdjournaal bij je aan boord komt filmen. Alysia (11) en Daan (13) van de Fidente (2394 ton) vertelden de jeugdige kijkers donderdagavond 2 april hoe het is om schoolwerk te moeten doen bij je ouders aan boord. Hun moeder Johanna Egas-Hovestadt had twee weken eerder op Schuttevaer.nl al verteld hoe dat voor varende ouders is.

1 / 1 Alysia geeft de kijkers van het Jeugdjournaal een rondleiding in de stuurhut. (Beeld uit de video) Alysia geeft de kijkers van het Jeugdjournaal een rondleiding in de stuurhut. (Beeld uit de video)

Doordeweeks wonen Alysia en Daan op het schippersinternaat de Merwede in Werkendam en gaan ze naar de Ds. J. Groenewegenschool in Werkendam en ‘t Gilde in Gorinchem. Zolang het internaat en de scholen dicht zijn vanwege corona krijgen ze nu dagelijks een mail met opdrachten van school. In de uitzending zegt Alysia: ‘Ik vind het niet zo heel erg, maar toch zou ik liever op het internaat zijn. Je hebt hier niet zoveel vrijheid.’ Ze hoopt dat ze snel weer naar school kan, vertelt ze op het Jeugdjournaal. Tot die tijd kan ze in ieder geval blijven bellen met haar vriendinnen. (DvdM)