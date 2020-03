Schuttevaer Premium Jarig schippersinternaat steeds kleiner Facebook

NIEUWEGEIN 10 maart 2020

Het oudste schippersinternaat van Nederland bestaat deze zomer 105 jaar en viert dat in september met een reünie. Of de instelling ook een volgend jubileum nog haalt is de vraag, het aantal kinderen neemt namelijk snel af. ‘We hebben nu nog maar 11 schipperskinderen intern wonen, hier op het Prins Hendrik in Vreeswijk’, zegt teamleider Emmy van Ginkel.