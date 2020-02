Reünie bij 105 jaar Prins Hendrik Internaat Facebook

Het Prins Hendrik Internaat in Nieuwegein bestaat in augustus van dit jaar 105 jaar en viert dit met een reünie op zaterdag 19 september.

Oud-bewoners, voormalig medewerkers en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deze reünie, waarbij herinneringen aan de afgelopen jaren kunnen worden gedeeld.

Wilt u erbij zijn, geef dan uw naam, adresgegevens door via phi-2020@outlook.com. U krijgt dan een officiële uitnodiging. Per brief reageren kan ook, stuur een aanmelding naar Prins Hendrik Internaat, reünie 2020, Industrieweg 1-B, 3433 NL Nieuwegein. (MdV)