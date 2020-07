Schuttevaer Premium North Sea Port boekt record in 2019 Facebook

In 2019 boekte North Sea Port met 71,5 miljoen ton een nieuw record goederenoverslag via de zeevaart. Deze groei heeft geleid tot een totale omzet van 107 miljoen euro; 2,3 miljoen euro hoger dan in 2018. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het havenbedrijf.

1 / 1 North Sea Port boekte in 2019 een totale omzet van 107 miljoen euro. (Foto North Sea Port) North Sea Port boekte in 2019 een totale omzet van 107 miljoen euro. (Foto North Sea Port)