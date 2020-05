Schuttevaer Premium 74 zeeschepen schrappen Antwerpen uit vaarschema Facebook

‘De haven is zoals de kanarie die mijnwerkers waarschuwt voor gas in de kolenmijn.’ Met die beeldspraak wees de Antwerpse schepen (wethouder) Annick De Ridder erop dat een haven als eerste een daling in de wereldhandel ervaart doordat als gevolg hiervan het aantal aanlopen terugloopt. Zo hebben 74 containerschepen, cliënten van de haven, Antwerpen uit hun vaarschema geschrapt.

Voor schepen Annick De Ridder handhaaft de haven van Antwerpen zich ook in coronatijden. (Foto Justin Gleissner)