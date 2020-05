Schuttevaer Premium IJmuiden krijgt Energiehaven en lichterlocatie Facebook

IJMUIDEN 02 mei 2020, 08:21

De nieuwe lichterlocatie voor het sluizencomplex in IJmuiden komt niet in het huidige baggerspeciedepot in de voormalige Averijhaven, maar voor het terrein van Tata Steel. Deze nieuwe locatie wordt gecombineerd met een nieuw havengebied dat met name is bedoeld voor de uitrol van windmolenparken op de Noordzee en de sloop van oude productieplatforms.