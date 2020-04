Schuttevaer Premium Overslag Bazel blijft ver achter bij 2019 Facebook

BAZEL 30 april 2020, 14:20

De overslag van goederen in de Zwitserse Rijnhavens is in het eerste kwartaal van 2020 ruim 20% achtergebleven bij de vergelijkbare periode in 2019. Dat meldt Schweizerische Rhein Häfen (SRH) in het kwartaalverslag.

