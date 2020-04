Schuttevaer Premium Haven Kerkvaart wordt geschikt voor 110-meters Facebook

Twitter

WASPIK 30 april 2020, 16:12

De gemeente Waalwijk gaat de gemeentelijke haven Kerkvaart in Waspik opwaarderen. Na jaren van overleg en onenigheid ligt er nu een plan op tafel voor verbreding en verdieping van de haven. Over enige tijd moeten er schepen van 110 meter lengte met een diepgang van 2,50 meter in de haven terechtkunnen.