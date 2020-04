Schuttevaer Premium Duisburg verwacht zeker 10% minder overslag Facebook

Duisburg 29 april 2020, 12:12

De haven van Duisburg probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat om te gaan met de gevolgen van de Coronacrisis. ‘Gemeinsam schaffen wir das’, is het motto. Maar een teruggang in de overslag van dubbele cijfers is volgens directeur Erich Staake dit jaar onvermijdelijk.