Schuttevaer Premium Nieuwe diepzeekranen bij RWG voor 26 rijen breed Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 23 april 2020, 15:52

Twee nieuwe diepzeekranen arriveerden donderdag 23 april bij Rotterdam World Gateway (RWG) op de Tweede Maasvlakte. De komende periode zullen de kranen in bedrijf worden gesteld; naar verwachting worden ze in de tweede helft van 2020 in gebruik genomen.

1 / 1 Het Chinese zwareladingschip Zhen Hoa 26 meerde rond het middaguur af bij RWG. (Foto RWG) Het Chinese zwareladingschip Zhen Hoa 26 meerde rond het middaguur af bij RWG. (Foto RWG)