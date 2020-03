Cryovat levert LNG-tanks voor FlexFueler 002

Met twee telescoopkranen zijn in Nijkerk vijf enorme LNG tanks in vijf binnenvaartschepen geladen. De tank op de foto werd geladen in het ms Storm (70 x 7,25 meter, 1038 ton) uit Hendrik Ido Ambacht. Inclusief de gasdichte regelkast is de tank 28 meter lang met een diameter van ruim zes meter. (Foto Hans Heynen)