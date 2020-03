Schuttevaer Premium Binnenvaart stiefmoederlijk behandeld in Antwerpen Facebook

ANTWERPEN 15 maart 2020, 14:04

Vertragingen in de afwikkeling van de containerbinnenvaart is een oud zeer in de haven van Antwerpen. Het werd ook aangevoerd als een van de grote pijnpunten in het memorandum dat het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen opstelde voor de Vlaamse regering.