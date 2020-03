Schuttevaer Premium Rederij CMB investeert miljoenen in waterstof Facebook

Antwerpen 11 maart 2020, 21:10

Als de nu 125-jarige Belgische rederij CMB over 100 jaar nog wil bestaan, dan zal zij dringend moeten investeren om haar toekomst veilig te stellen. Dat stelde CEO Alexander Saverys recent in een interview over de waterstofprojecten waarop de rederij inzet.