Schuttevaer Premium Meer containerterminals nodig in regio Rijnmond Facebook

Twitter

Email Den Haag 10 maart 2020, 13:14

Er moet extra overslagcapaciteit komen voor de containerbinnenvaart in de regio Rijnmond. Als die uitblijft, dreigt aanhoudende congestie. Die conclusie trekt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in een rapport. Nu al klagen binnenvaartschippers over extreem lange wachttijden in de haven van Rotterdam.

1 / 1 Het Alpherium in Alphen aan den Rijn zal zijn capaciteit de komende jaren verder moeten uitbreiden, zo verwacht het KiM. (Foto Alpherium) Het Alpherium in Alphen aan den Rijn zal zijn capaciteit de komende jaren verder moeten uitbreiden, zo verwacht het KiM. (Foto Alpherium)