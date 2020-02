Schuttevaer Premium Vier miljoen ton minder in Duisburg Facebook

Twitter

Email DUISBURG 06 februari 2020, 10:06

De overslag in de haven van Duisburg (Duisport) is in 2019 gedaald van 65,3 miljoen ton naar 61,1 miljoen ton (-4,2 miljoen ton). Dat blijkt uit voorlopige cijfers die begin deze week bekend werden gemaakt.

1 / 1 Luchtfoto van de haven van Duisburg. (Foto duisport - Hans Blossey) Luchtfoto van de haven van Duisburg. (Foto duisport - Hans Blossey)