Overslag Amsterdamse haven met 6% groei naar nieuw record

In de Amsterdamse haven is in 2019 een nieuw recordoverslag geboekt met 86,3 miljoen ton, tegen 82,3 miljoen ton in 2018. Dit is een stijging van 6%. Samen met de andere havens in het Noordzeekanaalgebied kwam daarmee de totale overslag in 2019 uit op 105 miljoen ton tegen 101,8 miljoen ton in het jaar daarvoor.

1 / 1 Ook werd een groei van 6% gerealiseerd in droge bulk met 33,6 miljoen ton tegen 31,6 miljoen ton in 2018 (Foto Haven Amsterdam / Kloet) Ook werd een groei van 6% gerealiseerd in droge bulk met 33,6 miljoen ton tegen 31,6 miljoen ton in 2018 (Foto Haven Amsterdam / Kloet)