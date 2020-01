Schuttevaer Premium Containers stuwen North Sea Port hogerop Facebook

Ook in North Sea Port (NSP), de fusie van de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen, zorgen de containers voor groei. De containeroverslag in de fusiehavens nam in 2019 met 48,7% toe naar 2,5 miljoen ton en 330.000 teu; een verdubbeling in twee jaar tijd. Die groei is te danken aan nieuwe diensten die North Sea Port in hun vaarschema opnemen en aan een toename van koelcontainers waarin fruit worden aangevoerd.

