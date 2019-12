Schuttevaer Premium Groene waterstof voor schepen in Den Helder stap dichterbij Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 07 december 2019, 12:44

Het initiatief van Port of Den Helder, Engie, Damen Shipyards en diverse andere partijen om een waterstoftankstation voor scheepvaart en wegvervoer te ontwikkelen in de regio Den Helder is een stap dichterbij. Voor dit project is DKTI-subsidie van bijna 1,4 miljoen euro toegekend.

1 / 1 Model van het waterstofschip dat Damen Shipyards voor een pool van potentiële gebruikers gaat ontwikkelen. (Beeld: Engie) Model van het waterstofschip dat Damen Shipyards voor een pool van potentiële gebruikers gaat ontwikkelen. (Beeld: Engie)