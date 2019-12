Schuttevaer Premium Scheepsbewoners Groningse Noorderhaven in de knel Facebook

Groningen 06 december 2019, 12:32

Juridisch gezien is het een kansloos hoger beroep bij de Raad van State van 18 woonschipbewoners in de Groningse Noorderhaven. Maar praktisch gezien was het niet zinloos. De raadsvoorzitter gaf de bewoners in elk geval zinnige tips over hoe zij bij het gemeentebestuur van Groningen meer helderheid over hun rechtspositie kunnen afdwingen.