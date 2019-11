MSC Leni nieuw recordschip voor Antwerpen Facebook

ANTWERPEN 07 november 2019, 12:58

Er staat blijkbaar geen rem op de ‘recordschepen’ in Antwerpen. Afgelopen weekend is de MSC Leni in het Antwerpse Deurganckdok aangekomen als vijfde recordschip sinds de zomer van 2015 en het tweede na de MSC Isabella, in één maand tijd.

Het nieuwste record zit hem in het aantal containers: 23.756 teu voor de Leni, 100 eenheden meer dan de Isabella. Overigens zijn beide schepen even lang: 399,70 meter.

Volgens CEO Marc Beerlandt van MSC Antwerpen moet er weldra een einde komen aan de wedloop. Het is technisch wel mogelijk nog grotere schepen te bouwen, maar het aantal havens dat deze mastodonten nog kunnen bereiken wordt steeds beperkter. Hij merkte ook wel op dat grote schepen milieuvriendelijker zijn, omdat er minder nodig zijn om hetzelfde aantal containers te vervoeren.

De aankomst van de MSC Leni was overigens niet voorzien in het vaarschema van het schip, dat oorspronkelijk Rotterdam als bestemming had, maar vanwege congestie aldaar werd omgeleid naar Antwerpen. (JG)