Hoog tijd voor portaalkraan bij Westerman-terminal Hasselt

Hasselt 07 november 2019, 11:17

Op de containerterminal van Westerman Multimodal Logistics in Hasselt grommen nu nog barge handlers en een reach stacker rond om schepen te lossen en te laden. Ze nemen er veel rangeerruimte in beslag. Binnenkort wordt dat anders, als de bijna opgeleverde portaalkraan in gebruik wordt genomen.

‘Toetreding tot North West Central Corridor groot succes’

Terminal klaar om fors door te groeien

32-meter truck wacht op toelating op de weg

Scania Logistics is grootste klant

Door Willem de Niet

‘Dan blijft een reach stacker en gaat de barge handler eruit. Daarmee winnen we op slag een zee aan ruimte, omdat we dan veel minder rangeerruimte nodig hebben’, zegt general manager Westerman Barge & Terminal Tim van der Roest. ‘Aan één kant van de terminal houden we een rangeerruimte over, op de rest van het terrein stapelen we de containers vier hoog. En hopen dan fors door te groeien. De terminal heeft een capaciteit van 67.000 teu, daarvan momenteel ongeveer de helft gebruikt.’

Krachtenbundeling

Van der Roest is een van de mensen die in 2017 via een management buy-in het bedrijf met vestigingen in Nieuwleusen, Hasselt en Venlo overnamen. ‘En sindsdien werken we hard om de intermodaliteit uit te breiden en de binnenvaartstromen zo efficiënt mogelijk te maken. Dat is een van de redenen waarom we in juni dit jaar zijn toegetreden tot de North West Central Corridor, een initiatief van TMA Logistics in Amsterdam en CTU Utrecht. Ook CTU Lelystad en HOV Harlingen namen die stap. Door de krachtenbundeling zijn we nu in staat vast tijden, fixed windows, af te spreken met een aantal terminals in Rotterdam. Dat vermindert de wachttijden en verhoogt zodoende de productiviteit. Het dwingt de partners ook om op tijd te varen, want daar staat of valt het systeem natuurlijk mee.’

De schepen in de North West Central Corridor, waarvan er drie keer per week een de terminal in Hasselt aandoet, varen tussen Harlingen, Hasselt, Lelystad, Velsen en Amsterdam. In Amsterdam worden de containers overgeslagen en gesorteerd per Rotterdamse terminal. Een van die schepen is de Salamanca, ex-Roelanda, die net wordt gelost als Schuttevaer op bezoek is in Hasselt.

Venlo-Norrköping

Behalve in de binnenvaart is Westerman Barge & Terminal ook actief in de shortsea op routes naar ‘elke haven’ in Engeland en Ierland. Verder wordt vanuit Amsterdam een vaste dienst op Tilbury en Hull onderhouden. Een andere (land)lijn in eigen beheer is de spoorverbinding tussen Venlo en Norrköping. Het bedrijf heeft ook zo’n 100 trucks op de weg. In Azië is Westerman intussen vertegenwoordigd in China, Vietnam, Laos, Cambodja en Thailand.

Op de terminal in Hasselt, 12.500 vierkante meter verhard terrein plus 5300 vierkante meter water, wordt meer gedaan dan het lossen en op een vrachtwagen zetten van containers. In de loods hangen bordjes met postcodes van een aantal Europese landen. Daaronder liggen pallets met de meest uiteenlopende producten, liggend, staand, ingeseald, grote partijen en enkele stuks.

‘We doen hier ook de orderpicking voor de klanten en hebben speciale ruimten voor ADR-producten (gevaarlijke stoffen – red.). Ook doen we aan crossdocking, waarbij goederen bijna direct na aankomst weer op transport gaan, veelal in eigen vrachtwagens. We leveren bij wijze van spreken van het deepsea-schip tot op het schap in het magazijn bij de klanten’, zegt Van der Roest, die zelf grote affiniteit met het wegvervoer heeft.

Waterstoftruck

Tot voor kort was hij voorzitter van de Technical Road Transport Association (TRTA). ‘Daar ben ik betrokken bij de ontwikkeling van de 32-meter truck. Dat is hoogst interessant, omdat zo’n combinatie twee 40- en zelfs 45-voets containers kan vervoeren. Natuurlijk is er nog een lang vergunningentraject te gaan en zal moeten worden gekeken waar zo’n combinatie nog kan rijden, maar voor het milieu is het zonder meer een goede zaak als het zover komt. Er loopt op dit moment ook een subsidieaanvraag voor een waterstoftruck.’

De grootste klant van de Westerman-terminal is (over)buurman Scania Logistics Netherlands, dat in Hasselt haar grootste logistieke hub ter wereld heeft. Vanuit Hasselt worden het assemblagecentrum Scania Production in Zwolle en Scania Production in Meppel, waar kunststof delen worden gelakt, beleverd. In Zwolle wordt 60% van de Scania trucks geassembleerd met een capaciteit tot 150 trucks per dag. Vanuit Hasselt worden ook (geassembleerde) onderdelen verscheept naar de productiecentra wereldwijd, tot in Zuid-Amerika.

Een 14!

Ook de schippers die met regelmaat de terminal in Hasselt aandoen kijken uit naar de ingebruikname van de portaalkraan. Omdat de reikwijdte van de barge handler niet groot genoeg is om containers over de volle breedte van het schip op te pakken, moeten schepen worden gedraaid. En omdat de vrije kaderuimte niet voldoende lang is, moet ook worden verhaald. Dat alles is verleden tijd wanneer de portaalkraan in bedrijf gaat.

Als schipper Johan van Terwisga van de Salamanca wordt gevraagd hoe blij hij zal zijn als het draaien en verhalen voorbij is zegt hij: ‘Op een schaal van 1 tot 10? Een 14! Maar niks ten nadele van de mensen in Hasselt, die doen hun stinkende best. Ook voor hen is het nog even moeilijk. Als je ziet hoe de barge handlers om elkaar heen draaien op de beperkte ruimte, het lijkt soms wel een Weense wals.’

Van Terwisga is blij met de North West Central Corridor. ‘Voorheen moesten we in Rotterdam soms bij dik 20 terminals langs voordat alles gelost en geladen was. We houden trouwens nog wel voeling met Rotterdam, want tussen de reizen voor de corridor door doe ik er in het weekend een naar Rotterdam.’

Werkwilligheid

Intussen wordt bij Westerman in Nieuwleusen gebouwd aan een nieuw magazijn van 36.000 vierkante meter, naast het bestaande van 11.000 vierkante meter. ‘Samen met onze magazijn in Venlo en een aantal ruimtes dat wordt gehuurd beschikt Westerman over circa 100.000 vierkante meter opslagruimte’, zegt Van der Roest, die ook een niet direct verwachte bedrijfsactiviteit noemt, het assembleren van fietsen en bakfietsen.

‘We willen de assemblage-activiteiten nog wel verder uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan kruiwagens. Dat zou prima passen. We hebben overigens nog voldoende capaciteit voor een scala aan andere producten die in onderdelen aankomen en als eindproduct de deur uit kunnen. Er is in deze regio nog aan goed gemotiveerd personeel te komen, de werkwilligheid ligt hoog.’