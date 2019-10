Schuttevaer Premium Acht Rotortugs naar Australië Facebook

Twitter

Email PORT HEDLAND 18 oktober 2019, 14:08

De vloot actieve Rotortugs in Australië is verder uitgebreid met de komst van acht nieuwe ART 85-32W Rotortugs die in Port Hedland bulkcarriers assisteren. In totaal zijn er nu 19 haven/escort Rotortugs en vier offshore Rotortugs in Australische wateren werkzaam.