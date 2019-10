Schuttevaer Premium Scheepssloper rekent af met probleemdossiers uit 2016 Facebook

Twitter

Email Zwolle 13 oktober 2019, 15:16

Scheepssloper Hoeben Holding in Kampen heeft een boete van 7500 euro gekregen voor het niet melden van het zinken van een kotter in de Zuiderzeehaven. Ook sloopte het in 2016 een schip zonder toestemming. Maar het bedrijf brengt tegelijk een hachelijk avontuur rond de import van een Duits marineschip tot een goed einde.