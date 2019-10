Schuttevaer Premium Smit Cheetah in kleuren Boluda Facebook

Twitter

STELLENDAM 12 oktober 2019, 15:29

Alle havensleepboten van Kotug Smit Towage (KST) zullen langzaam maar zeker in de huiskleuren van de nieuwe eigenaar worden gezet. Als één van de eerste was de Smit Cheetah aan de beurt bij Padmos in Stellendam.