Goed eerste halfjaar voor havens Niedersachsen

OLDENBURG 14 september 2019, 14:14

De negen zeehavens van Niedersachsen hebben in de eerste zes maanden van dit jaar 7% meer goederen overgeslagen dan in dezelfde periode van 2018. De cijfers werden bekendgemaakt tijdens de 29ste Niedersächsischen Hafentag in Wilhelmshaven.