Vier nieuwe ligplaatsen in Gorinchem

Wij zijn maar het uitschot, die stomme Schippers en hun Bemanning moeten varen, belasting betalen en hun mond houden.

Leuk kijken naar Bootjes die rondvaren en dan naar huis om te vertellen dat je dat zo mooi vindt, tot deze zelfde Schepen ergens aan moeten meren om Bemanning te wisselen of proviand in te slaan of zo maar een dagje vrij willen hebben.

Waarom protesteren we niet als men huizen wil bouwen, voelt men ook hoe welkom je bent, overal wordt je weggepest en RWS slikt het als zoete koek.