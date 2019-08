Schuttevaer Premium Rotterdam, Antwerpen en Hamburg in Top 20 containerhavens Lloyd’s Facebook

Rotterdam staat op plaats 11 in de Lloyd’s List One Hundred Ports. De lijst van ‘s werelds grootste containerhavens, die elk jaar wordt uitgebracht, wordt gedomineerd door de Chinese havens, die zeven van de plekken in de Top 10 voor hun rekening nemen.