Schuttevaer Premium Containersector stuwt overslag Antwerpen op Facebook

Twitter

Email ANTWERPEN 15 juli 2019, 15:47

Dankzij een sterk tweede kwartaal van de containersector is de goederenoverslag in de haven van Antwerpen in de eerste helft van het jaar met ruim 0,5% toegenomen tot 119,6 miljoen ton.